Uşak'ta 9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler

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Uşak'ta 9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta 9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir tırda kolilerin içerisinde 9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir tırda kolilerin içerisinde 9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Araçtaki aramada, kolilerin içerisinde 9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Uşak, Güncel, Haberler

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