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Uşak'ta 8. sınıf öğrencilerine LGS sınavı yapıldı

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Uşak'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 3 bin 913 öğrenci katıldı. Kentte 19 okulda, 258 salonda sınav yapıldı. İki oturum halindeki sınavda 625 görevli yer aldı. Çocuklarını sınav merkezlerine bırakan aileler, okul çevrelerinde çocuklarının sınavlarının bitmesini bekledi.

Uşak'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 3 bin 913 öğrenci katıldı.

Kentte 19 okulda, 258 salonda sınav yapıldı.

İki oturum halindeki sınavda 625 görevli yer aldı.

Çocuklarını sınav merkezlerine bırakan aileler, okul çevrelerinde çocuklarının sınavlarının bitmesini bekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak LGS Eğitim Güncel Haberler

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