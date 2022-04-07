Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta bir nakliye kamyonunda tütünle doldurulmuş 8 milyon 320 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
ANKARA (AA) - Uşak'ta bir nakliye kamyonunda tütünle doldurulmuş 8 milyon 320 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak- Ankara kara yolundaki denetim noktasında bir nakliye kamyonunu durdurdu.
Araçtaki aramada, 360 koli içinde tütünle doldurulmuş 8 milyon 320 bin bandrolsüz makaron bulundu.
Nakliye kamyonunun sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.