Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir nakliye kamyonunda tütünle doldurulmuş 8 milyon 320 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

ANKARA (AA) - Uşak'ta bir nakliye kamyonunda tütünle doldurulmuş 8 milyon 320 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak- Ankara kara yolundaki denetim noktasında bir nakliye kamyonunu durdurdu.

Araçtaki aramada, 360 koli içinde tütünle doldurulmuş 8 milyon 320 bin bandrolsüz makaron bulundu.

Nakliye kamyonunun sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Sigara, Uşak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title