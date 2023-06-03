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Uşak'ta 63 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Uşak'ta 63 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Uşak'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 63 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Uşak'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 63 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara-İzmir kara yolundaki polis denetim noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 63 ruhsatsız tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü O.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Ankara Uşak Güncel Haberler

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