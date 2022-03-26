Uşak'ta 5 bin 980 makaron ele geçirildi - Haberler

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Uşak'ta 5 bin 980 makaron ele geçirildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta 5 bin 980 makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir iş yerinde 5 bin 980 tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir iş yerinde 5 bin 980 tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, tütünle doldurulmuş 5 bin 980 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Uşak, Güncel, Haberler

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