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Uşak'ta 5,8 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Yapılacak

Uşak'ta 5,8 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Yapılacak
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Uşak Valisi Naci Aktaş, 13 Ekim'de Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında kent genelinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu. Tatbikatın amacı, il şartlarında olası bir depremdeki hazırlık durumunu test etmek ve eksiklikleri tespit etmek olarak belirtildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 13 Ekim'de kent genelinde 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapılacağını söyledi.

Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'nun da katılımıyla Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Eylül ayında polis ve jandarma bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin bilgilendirme yapan Aktaş, kent genelinde 1442 olayın aydınlatma oranın ise yüzde 89,1 olduğunu belirtti.

Aktaş, 85 narkotik operasyonunun gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda yakalanan 133 şüpheliden 26'sının tutuklandığını ifade ederek, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ise 64 operasyonda 49 kişiyi yakaladığını aktardı.

Önceliklerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bunu sağlamak için de emniyet ve jandarmamız tarafından tüm tedbirler alınmıştır ve sekteye uğratmadan, taviz vermeden bu tedbirler uygulanacaktır." dedi.

Vali Aktaş, 13 Ekim'in Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü olduğunu, bu kapsamda pazar günü kent genelinde 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla bir tatbikatın yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlimizin kapasitesini ölçebilme anlamında seviye 1 dediğimiz yani içinde bulunduğu ilin imkanlarıyla yapılabilecek olan, diğer illerden herhangi bir takviye almaksızın bir deprem tatbikatı yapacağız. Tatbikatın saati henüz belli değil. 'Şu saat' diye talimat verdiğimiz bir noktada tüm ekiplerimizin reaksiyonunu, hazırlık durumunu ölçme imkanı bulacağız. Eksikliklerimizi görme fırsatı bulacağız. Vatandaşlarımıza bunun bir tatbikat olduğu, herhangi bir korku veya endişeye kapılmamaları noktasında duyurularımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da herhangi bir korku veya endişeye kapılamadan bir tatbikat süreci yaşadığımızı bilmelerini istiyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

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