Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta 5.8 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Uşak'ta 5.8 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak genelinde Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat yapıldı. 182 araç ve 761 personelin katıldığı tatbikatta, deprem sonrası müdahale süreçleri test edildi.

Uşak genelinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 6 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, sabah saat 6.55'te merkez üssü Banaz ilçesi Çamsuköyü olan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Afet ve Koordinasyon Kurulu üyelerine "tatbikat" kodlu kısa mesaj gönderildi.

AFAD Uşak İl Müdürlüğü binasında toplanan ekipler, depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Kent genelinde 5 binanın yıkıldığı senaryosuyla devam eden tatbikatta enkaz altında kalanlar ekiplerce kurtarıldı.

Bu sırada yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar da senaryo gereği gözyaşı döktü, binalara girmek isteyenler ekiplerce engellendi.

Çadırların kurulumu, yaralılara müdahale gibi aşamaların da test edildiği tatbikatta Vali Naci Aktaş, Vali Yardımcısı Önder Can ve AFAD İl Müdürü Burak Edin, çalışmaları koordine etti.

Saat 12.55'te sona eren ve 6 saat süren tatbikatın ardından Banaz ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, tatbikatta 182 araç ve 761 personelin görev aldığını söyledi.

Tatbikatla afet sırasında ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili hareket kabiliyetlerini görme imkanı bulduklarını aktaran Aktaş, bu tür tatbikatların olası bir felaket durumunda süreci en az hasarla atlatmaya katkı sağladığını belirtti.

"Bugünün tatbikatı yarının hazırlığıdır" bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Aktaş, tatbikatın başarıyla icra edilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Deprem Tatbikatı Doğal Afet Güvenlik Güncel Deprem Sağlık Yaşam

AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti

AK Parti Burger King açılışına katılan isimler için harekete geçti

 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu

 İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı
DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var

Genel Başkan'dan cesaret alan grup PKK sloganları attı: Gözaltılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.