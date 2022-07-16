Uşak'ta 405 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Uşak'ta 405 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta 405 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde ekili halde 405 kök Hint keneviri bulundu.

Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde ekili halde 405 kök Hint keneviri bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aybey Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, müstakil evin bir bölümünde ekili halde 405 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Evde bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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