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Uşak'ta 40 Kilo Kaçak Tütün ve 2 Bin 500 Sigara Ele Geçirildi

Uşak'ta 40 Kilo Kaçak Tütün ve 2 Bin 500 Sigara Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir iş yerinde 40 kilo tütün ile 2 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 40 kilo kaçak tütün ile 2 bin 500 kaçak sigara bulundu. Ekiplerce gözaltına alınan iş yeri sahibi M.L. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir iş yerinde 40 kilo tütün ile 2 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 40 kilo kaçak tütün ile 2 bin 500 kaçak sigara bulundu.

Ekiplerce gözaltına alınan iş yeri sahibi M.L. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

Banaz Uşak Güncel Haberler

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