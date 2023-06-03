Uşak'ta 40 Kilo Kaçak Tütün ve 2 Bin 500 Sigara Ele Geçirildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir iş yerinde 40 kilo tütün ile 2 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 40 kilo kaçak tütün ile 2 bin 500 kaçak sigara bulundu. Ekiplerce gözaltına alınan iş yeri sahibi M.L. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.