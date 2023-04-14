Uşak'ta 40 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta, iki iş yerine düzenlenen operasyonda 40 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Uşak'ta, iki iş yerine düzenlenen operasyonda 40 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki ayrı iş yerine baskın yaptı.

Adreslerdeki aramalarda, 40 bin bandrolsüz makaron, 78 paket kaçak sigara ve çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis, iş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlattı.