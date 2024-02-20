Uşak'ta 4 Milyon 500 Bin Tütünle Dolu Tır Yakalandı

Uşak'ta bir tırda yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesinde kolilerin içerisinde yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.