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Uşak'ta 4 Milyon 500 Bin Tütünle Dolu Tır Yakalandı

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Uşak'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda, yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uşak'ta bir tırda yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesinde kolilerin içerisinde yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Güvenlik Uyuşturucu Suç Kaçakçılık Güncel Haberler

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