Uşak'ta 4 Milyon 500 Bin Tütünle Dolu Tır Yakalandı
Uşak'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda, yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Uşak'ta bir tırda yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın dorsesinde kolilerin içerisinde yaklaşık 4 milyon 500 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.