Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, zanlının çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel