Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi - Haberler

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Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

Uşak'ta çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, zanlının çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Haberler

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