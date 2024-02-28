Uşak'ta 368 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Uşak'ta bir evde düzenlenen operasyonda 368 litre sahte içki, 65 litre etil alkol ve 50 kaçak alkol aroması ele geçirildi. Evde yaşayan T.Ö hakkında yasal işlem başlatıldı.
Uşak'ta bir eve düzenlenen operasyonda 368 litre sahte içki ele geçirildi.
Fatih Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 368 litre sahte içki, 65 litre etil alkol, 50 kaçak alkol aroması ele geçirildi.
Evde yaşayan T.Ö hakkında yasal işlem başlatıldı.