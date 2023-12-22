Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta 326 Bin 900 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonda 326 bin 900 bandrolsüz makaron, 187 kilo kıyılmış tütün, 3 sigara paketleme makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

?????? Uşak'ta 326 bin 900 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 326 bin 900 bandrolsüz makaron, 187 kilo kıyılmış tütün, 3 sigara paketleme makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi. ??

Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uşak Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title