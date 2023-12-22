Uşak'ta 326 Bin 900 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonda 326 bin 900 bandrolsüz makaron, 187 kilo kıyılmış tütün, 3 sigara paketleme makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
?????? Uşak'ta 326 bin 900 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 326 bin 900 bandrolsüz makaron, 187 kilo kıyılmış tütün, 3 sigara paketleme makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi. ??
Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.