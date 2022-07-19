Uşak'ta 300 gram esrar ile 31 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde ekili halde 31 kök Hint keneviri ile 300 gram esrar bulundu.
Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde ekili halde 31 kök Hint keneviri ile 300 gram esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, ekili halde 31 kök Hint keneviri ile 300 gram esrar ele geçirildi.
Evde bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel