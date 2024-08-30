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Uşak'ta Zafer Bayramı kutlamaları fener alayı ile yapıldı

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Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında, vatandaşlar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Kutlamalara Uşak Valisi, AK Parti Uşak Milletvekili, Uşak Belediye Başkanı, Uşak Üniversitesi Rektörü, Garnizon Komutanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve vatandaşlar katıldı.

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Atapark'ta toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Zübeyde Hanım Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşte, 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Garnizon Komutanı Albay Murat Erişen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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