Uşak'ta 3 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Uşak'ta 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

G.T. (23) yönetimindeki 64 LV 405 plakalı otomobil, trafik yoğunluğunun yaşandığı Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde S.Y. (46) idaresindeki 64 AAU 395 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil de önünde bekleyen M.D'nin (56) kullandığı 64 LV 431 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden M.D. ve S.Y. ile otomobillerdeki S.T. (23) ve G.Y. (39) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.