Uşak'ta 3 Milyon 700 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta bir tırda 3 milyon 700 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesindeki kolilerde 3 milyon 700 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.