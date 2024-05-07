Uşak'ta 3 Milyon 250 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi
Uşak'ta yapılan bir operasyonda, bir tırda 3 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan tırın dorsesindeki kolilerde bulunan makaronlara el konuldu ve 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Uşak'ta bir tırda 3 milyon 250 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın dorsesindeki kolilerde 3 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.