UŞAK 'ta 29 Ekim coşkusu

UŞAK'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Uşak Valisi Naci Aktaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Törene Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Vali Aktaş ile Yalım, halkı selamlayıp, bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara geçildi. Öğrencilerin çeşitli gösterilerinin ardından tören, askerler, kamu kurum ve kuruluşları ile okulların geçişlerinin ardından sona erdi.

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,