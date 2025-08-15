Uşak'ta 28 Bin Yeşil Reçeteye Tabi Hapla Yakalanan Kişi Tutuklandı

Uşak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünde 28 bin yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilmesi sonucu A.K. isimli kişi tutuklandı. Olay, polis denetiminde yaşandı.

Uşak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünde 28 bin yeşil reçeteye tabi hapla yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada yolculardan A.K'ye ait valizde 28 bin yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
