Uşak'ta 250 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Uşak'ta durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 250 ruhsatsız tabanca ve şarjörler bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Uşak'ta durdurulan bir kamyonette polis ekiplerince yapılan aramada 250 ruhsatsız tabanca bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada, kamyonetin kasasında kolilerin içerisinde 250 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel