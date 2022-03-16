Uşak'ta 21 bin 300 bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta 21 bin 300 bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Uşak'ta 21 bin 300 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir iş yerinde 21 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir iş yerinde 21 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, bir kısmı tütünle doldurulmuş 21 bin 300 bandrolsüz makaron, 22 kilogram kaçak nargile tütünü ve 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Uşak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title