Uşak'ta 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Programı Düzenlendi

Uşak'ta, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolasıyla program düzenlendi.

Kent merkezindeki Mehmet Sadık Boz İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yaz boyunca tüm okullarının eksikliklerinin giderildiğini ve yeni sezona hazırlandığını aktaran Aktaş, "İl genelinde 65 bin öğrencimiz var. 5 bin öğretmen arkadaşımızla 315 okulda eğitim ve öğretime aralıksız devam edeceğiz." dedi.

Aktaş, konuşmasının ardından birinci sınıf öğrencileriyle ilk ders zilini çaldı.

Daha sonra okulun bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikildi.

Sınıfları gezen Aktaş, öğrencilerle sohbet etti, oyun oynadı.

Programa CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba de katıldı.