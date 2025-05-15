Uşak'ta 2 Milyonluk Borsa Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta 2 Milyonluk Borsa Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta bir kişiyi borsada gelirini arttırma vaadiyle dolandıran Y.E.E. isimli şüpheli, 2 milyon lira dolandırıcılıkla tutuklandı. C.D., sosyal medya aracılığıyla irtibata geçtiği şüpheliye yatırım yaptıktan sonra dolandırıldığını anladı ve durumu jandarmaya bildirdi.

Uşak'ta bir kişiyi borsada gelirini arttırma vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyada, hisse gelirlerinin artırılmasına yönelik paylaşım gören C.D. (38) paylaşımı yapan kişiyle irtibata geçti.

Borsada yüksek kar vaadiyle 2 milyon lirasını kendisine yönlendirilen hesaba gönderen C.D., dolandırıldığını anlayınca durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelinin Y.E.E. (27) olduğunu tespit etti.

Gaziantep'te yaşadığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Uşak'a getirilen Y.E.E. jandarmadaki ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi sonrası hakimliğe çıkartılan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda

Bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacağı açıklandı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
RTÜK'ten 6 televizyon kanalına para cezası

RTÜK, 6 televizyon kanalını affetmedi! Üst sınırdan ceza kesildi
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi

Yeni takımı bu kez Türkiye'den değil! Canlı yayında duyurdu
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.