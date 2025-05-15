Uşak'ta 2 Milyonluk Borsa Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta bir kişiyi borsada gelirini arttırma vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyada, hisse gelirlerinin artırılmasına yönelik paylaşım gören C.D. (38) paylaşımı yapan kişiyle irtibata geçti.

Borsada yüksek kar vaadiyle 2 milyon lirasını kendisine yönlendirilen hesaba gönderen C.D., dolandırıldığını anlayınca durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelinin Y.E.E. (27) olduğunu tespit etti.

Gaziantep'te yaşadığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Uşak'a getirilen Y.E.E. jandarmadaki ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi sonrası hakimliğe çıkartılan zanlı tutuklandı.