2 kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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2 kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta 2 kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Uşak'ta 2 kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine ilerleyen N.Y'nin (45) kullandığı 35 BBU 728 plakalı kamyon, Güneli Köy yolu ayrımından M.K. (30) idaresindeki 43 ET 447 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan N.Y. yönetimindeki kamyon, yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü.

Kazada yaralanan M.K. ile dereye düşen ve araç içinde sıkışan sürücü N.Y. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

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