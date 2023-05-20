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Uşak'ta 19 Mayıs'ta 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleşti

Uşak'ta 19 Mayıs'ta 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleşti

Güncel Haberler

Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında binlerce vatandaşın katılımıyla 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleşti.

Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında binlerce vatandaşın katılımıyla "Fener Alayı" yürüyüşü gerçekleşti.

Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümünde bir dizi program gerçekleşti. Program kapsamında akşam saat 21.00'de Vali Vekili Muammer Balcı ve binlerce vatandaşın katılımıyla "Fener Alayı" yürüyüşü gerçekleşti. Ata Park Meydanı'ndan başlayan kortej, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nin girişindeki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda son buldu. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. - UŞAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Uşak Güncel Haberler

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