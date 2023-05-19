Uşak'ta 19 Mayıs kutlamaları: Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü yapıldı

Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. Uşak Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için Atapark'ta bir araya gelen vatandaşlar, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.