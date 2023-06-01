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Uşak'ta 18 Küçükbaş Hayvan Yıldırım Düşmesiyle Telef Oldu

Uşak'ta 18 Küçükbaş Hayvan Yıldırım Düşmesiyle Telef Oldu

Güncel Haberler

Uşak'ta 18 küçükbaş hayvan otlanmak için gittiği arazide yıldırım düşmesi sonucunda telef oldu. İhbar sonrasında olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta 18 küçükbaş hayvan otlanmak için gittiği arazide yıldırım düşmesi sonucunda telef oldu.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Özbeyli Köyü'nde ikamet eden Z.Ö., otlatmak için küçükbaş hayvanlarını araziye çıkardı. Yağan yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucunda Z.Ö.'nün 48 keçisinden 18'i telef oldu. İhbar sonrasında olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yıldırım düşmesi sonucunda etrafa kaçan 30 keçi ise ekiplerce Z.Ö.'ye teslim edildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Sivaslı Uşak Güncel Haberler

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