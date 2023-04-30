Uşak'ta 160 bin makaron ele geçirildi

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 160 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yeri ile bir araçta arama yaptı.

Aramalarda üzerinde sahte bandrol bulunan paketlerde 160 bin makaron, 720 sigara, 20 kilogram kıyılmış tütün ile 43 sahte bandrol bulundu.

İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.