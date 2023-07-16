Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı. Akşam 19:30'da Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayan program ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanında Düzenlenen etkinlikle devam etti. Etkinliğe Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, protokol üyeleri, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşmalar yapıldı, oyun gösterisi sergilendi ve konser verildi. Ayrıca kentte demokrasi nöbeti tutuldu.

- Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklerle kutlandı

UŞAK - Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı.

Akşam 19: 30'da Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayan program ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanında Düzenlenen etkinlikle devam etti. Etkinliğe Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, protokol üyeleri, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Okunan duaların ardından Vali Dr. Turan Ergün kürsüye çıkarak konuştu.

Milli beraberlik duygularını vurgulan Ergün ""Milli beraberlik duyguların yoğun olarak yaşandığı bugün, aziz milletimizin hain darbe girişimine karşı gösterdiği onurlu duruşun ortak coşkusu ebedi mutluluğu haklı gururu içindeyiz" dedi. Ergün "15 Temmuz 2016 Günü Fetö'cü darbeci hainlerin ölüm kusan silahları karşısında milletimiz kendi canından, canından daha çok değer verdiği evlatlarında, sevdiklerinde vazgeçerek vatanına namahrem elini sürmesine müsaade etmemiştir. Devletimizle omuz omuza, tek yürek olan ve mili iradeye sahip çıkmak için günlerce Demokrasi Nöbeti tutan halkımız meydanlarda, caddelerde, sokaklarda canları pasına gösterdiği direnişler bütün Dünyaya vatan aşkı ve demokrasi dersi vermiştir. Ülkemizin istikbalini ve istiklalini yok etmeye yönelik bu hain darbe girişine sahne olan şanlı tarihimize kara bir leke olarak geçen meşhum geceyi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Kap kara bir geceden aydınlık bir sabaha uyanışımızın diriliş onurunu bizlere yaşatan 15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi ve onların emanetlerini ve onların yazdığı destanları asla unutmayacağız. Yeter ki Allah birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, huzurunda gözü olan ihanet şebekelerine, bölücü terör örgülerine ve hainlere fırsat vermesin. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 15 Temmuz Günü fedai can eyleyen Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Hemşerimiz Mehmet Çetin'in şahsında bütün 15 Temmuz şehitlerini, terörle mücadele şehitlerini tarihe olmuş bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Vali Dr. Turan Ergün'ün konuşmasının ardından Uşak belediye Başkanı Mehmet Çakın "Bildiğiniz gibi bundan 7 yıl önce bugün, hem Türk hem de dünya siyasi tarihine geçen kara bir gün olmuş; FETÖ tarafından yüce milletimizin iradesi yok sayılarak kutsal bayrağımız başta olmak üzere tüm değerlerimize yönelik çirkin bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Türk Miletinin uğrunda canını verecek kadar büyük olan vatan sevgisi ve cesaretidir. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşında, tıpkı İstiklal Harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş; iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye'nin evlatları olarak cesaretini ortaya koymuştur. Kıymetli hemşerilerim; hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu cennet vatanın kahraman evlatları bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini artan bir kararlılıkla her daim sürdürecektir. Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır." Şeklinde konuştu.

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sergilediği oyun gösterisi, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konser, 15 Temmuz Belgeseli ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Saat 00.13'ü gösterdiğinde ise kentteki bütün camilerde eş zamanlı sela okundu. Program Kuran-ı Kerim ve dualar okunmasıyla son buldu. Öte yandan kentte 50 kişilik gruplarla, sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutuldu.