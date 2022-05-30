Uşak'ta 116 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Uşak'ta 116 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alana ekili 116 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alana ekili 116 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenierice köyü yakınlarındaki ormanlık alana Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık alana ekili 116 kök Hint keneviri buldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel