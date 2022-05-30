Uşak'ta 116 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Uşak'ta 116 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta 116 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alana ekili 116 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alana ekili 116 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenierice köyü yakınlarındaki ormanlık alana Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık alana ekili 116 kök Hint keneviri buldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Hint Keneviri Sivaslı Uşak Güncel Haberler

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