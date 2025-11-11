Uşak'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Uşak'ta, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Sorkun köyünde düzenlenen programda, bu tür çalışmaların, çevre bilincinin geliştirilmesi ve orman varlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ağaçlandırma seferberliğinin geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakma amacını taşıdığına işaret eden Aktaş, "Ormanlarımız sadece doğal güzellik değil, aynı zamanda yaşam kaynağımızdır. Maalesef ilimiz son yıllarda ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu yıl Uşak'ta 37 orman yangınında 1500 hektarlık alan zarar gördü. Bundan dolayı hem mevcut ormanlarımızı korumak hem de yangından etkilenen alanları yeniden ağaçlandırmak için yoğun çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Aktaş, son 15 yılda Uşak genelinde 15 bin hektarlık alanda yaklaşık 18 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu, yanan alanların rehabilitasyonu için 1,5 milyon fidanın yıl sonuna kadar dikileceğini ifade etti.

Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.