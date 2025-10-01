Uşak'ta 11 Firari Hükümlü Cezaevine Teslim Edildi
Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde arananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel