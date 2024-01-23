Uşak'ta 100 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Sürücü Gözaltına Alındı

Uşak'ta bir otomobilde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 100 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Sürücü D.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.