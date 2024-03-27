Uşak'ta 1 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1 milyon 102 bin 500 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesindeki kolilerin içerisinde tütünle doldurulmuş 1 milyon bandrolsüz makaron ve 1300 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü C.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Köme Mahallesi'nde bir işyerine düzenlediği operasyonda, 102 bin 500 bandrolsüz makaron, 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 87 kilo kıyılmış tütün ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

İş yeri sahipleri K.Y. ve M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.