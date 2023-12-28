Uşak'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi
Uşak'ta polis denetim noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 1 milyon 500 bin kaçak sigara bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Uşak'ta bir tırda 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın dorsesinde koliler içine konulmuş 1 milyon 500 bin kaçak sigara bulundu.
Gözaltına alınan tır sürücüsü M.E.G, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.