Uşak'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi

Uşak'ta bir tırda 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesinde koliler içine konulmuş 1 milyon 500 bin kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü M.E.G, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.