Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Uşak'ta polis denetim noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 1 milyon 500 bin kaçak sigara bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ta bir tırda 1 milyon 500 bin kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesinde koliler içine konulmuş 1 milyon 500 bin kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü M.E.G, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Uşak Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title