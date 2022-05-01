Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Haberler

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Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde bir araya gelen sendika ve siyasi parti üyeleri, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında topluluk tarafından çeşitli sloganlar atıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İstiklal Marşı'nın da okunduğu törende işçiler halay çekti.

Gruba, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da destek verdi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

15 Temmuz Şehitleri, Uşak Belediyesi, 1 Mayıs, Uşak, Güncel, Haberler

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