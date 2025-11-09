Uşak'ta 1 Kilo 100 Gram Sentetik Uyuşturucu ile İki Zanlı Tutuklandı
Uşak'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, midelerinde kapsüller halinde 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen iki kişi tutuklandı. Şüpheliler, hastanede yapılan muayenede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki saha çalışmalarında şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.
Adli mercilerden alınan arama kararı doğrultusunda hastaneye götürülen ve iç beden muayeneleri yapılan şüphelilerin midelerinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.
Şüphelilerin midelerinden tıbbi müdahaleyle 145 kapsül içinde 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.