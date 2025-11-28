Haberler

Uşak Seramik A.Ş. Hisselerinde Manipülasyon: 6 Kişi Gözaltında

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Seramik A.Ş. hisselerinde meydana gelen manipülatif eylemlerle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlamalarıyla yargılanacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlattılan soruşturma kapsamında Uşak Seramik A.Ş. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen 6 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması nedeniyle bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Uşak Seramik A.Ş hisselerinde İstanbul ve Diyarbakır ilinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen, Çiğdem Meto, Ömer Hayati Kondu, Ali Kondu, Zeynep Feyza Kasımoğlu, Yankı Özbek ve Necmi Meto isimli 6 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
