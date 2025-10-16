Haberler

Uşak Şeker Fabrikası 100. Üretim Döneminde Şeker Pancarı Alımına Başladı

Uşak Şeker Fabrikası, 100. üretim dönemi için şeker pancarı alımına başladı. Fabrika müdürü, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, 993 çiftçi ile 210 bin ton üretim kotası anlaşması yapıldığını açıkladı. Ayrıca, su sıkıntısının üretimi etkilediğine dikkat çekildi.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası, 100. üretim dönemi için şeker pancarı alımına başladı.

Fabrikanın müdür vekili Sami Tekin, tesisin bahçesinde düzenlenen törende, yeni üretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Uşak ve Denizli'de 993 çiftçiyle 210 bin ton üretim kotası sözleşmesi imzalandıklarını aktaran Tekin, bugüne kadar üreticilere 153 milyon 525 bin 268 lira avans ödemesi yapıldığını bildirdi.

Tekin, her gün 3 vardiya halinde 1800 ton pancarın işleneceğini belirterek, "Bu süreçte 175 bin ton pancar işlenecek. 22 bin 500 ton kristal şeker ve yaklaşık 8 bin ton melas üretilecek. Yaş pancar posası olarak da yaklaşık 48 bin ton küspe üretimini hedefliyoruz. Fabrikanın 100. yılında üretimine devam etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz, bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Şeker İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Osman Özdemir de kentte yaşanan su sıkıntısının fabrikanın üretimini etkilediğine işaret etti.

Fabrikanın su tasarruf modeline geçmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, "Su tasarrufu yaptıracak olan kuru pancar boşaltmaya bir an önce geçmemiz fabrikamızın geleceği açısından çok önemli. Bu yatırımın bir an önce fabrikamıza gelmesi gerekmektedir. Bunun için elimizden geleni yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren üreticilere hediyeler verildi.

Daha sonra katılımcılar tarafından kurdele kesilerek şeker pancarı alımına başlandı.

Programa, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık ile fabrikanın kurucusu merhum Nuri Şeker'in torunu Mehmet Şeker ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
