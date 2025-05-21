Uşak Müzesi'nde Müzeler Haftası Etkinliği
Uşak Müzesi'nde Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Vali Naci Aktaş ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek müzeyi gezdi ve öğrencilerle birlikte kentin tarihi yerlerinin resmini çizdi.
Uşak Müzesi'nde, Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Uşak Valisi Naci Aktaş, ilkokul öğrencileriyle müzeyi gezdi.
Aktaş, müzedeki oyun alanında öğrencilerle birlikte kentin tarihi yerlerinin resmini çizdi.
Müzenin müdürü Şerif Söyler, eserler hakkında bilgi verdi.
Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar da katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel