Modafest'te Ümit Besen ve Pamela konser verdi - Haberler

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Moda Festivalinin (Modafest) son gününde Ümit Besen ve Pamela sahneye çıktı.

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından organize edilen ve Atapark'ta gerçekleştirilen festivalde, ilk olarak sanatçı Ümit Besen sevilen şarkılarını seslendirdi.

Besen'in ardından sahneye çıkan Pamela, şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Daha sonra Ümit Besen ve Pamela, bir süre birlikte sahnede şarkı söyledi.

Konserin ardından Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı ile Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Ümit Besen ve Pamela'ya çiçek, Eşme kilimi ve Uşak tarhanası hediye etti.