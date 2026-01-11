Haberler

Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, köyleri ve ormanlık alanları beyaza bürüdü. Ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmaları yapıldı.

Uşak'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Sabah saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köyler ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu köylerde güzel görüntü oluştu.

Köy yollarında ulaşımın aksamaması için Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı.

Banaz ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Uşak-Ankara kara yolunun bazı bölümlerinde de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti