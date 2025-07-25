Uşak'ın Sivaslı İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki meşelik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Hanoğlu köyü yakınlarında çıkan yangında 6 ev ve 50 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahalelerine devam ediyor.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 29 arazöz, 6 dozer ve 19 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı.
Köydeki 6 ev ve 50 küçükbaş hayvan, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Havanın kararmasıyla hava araçlarının müdahalesi sonlandırıldı. Ekiplerin karadan müdahalesi sürdürüyor.
Çalışmaların ardından yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Uşak Valisi Naci Aktaş ise bölgeye gelerek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.