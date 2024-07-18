Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı
Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına müdahale sürüyor.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterler sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına müdahale sürüyor.