Uşak'ın Sivaslı İlçesinde Meşelik Alanda Yangın Çıktı

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Sivaslı ilçesi Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 19 su tankeri ve 29 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber-Kamera: İnan YAMAN/UŞAK,