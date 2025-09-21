Uşak'ın İçme Suyu Sorunu Çözülüyor: Baltalı Göleti'nden Su Aktarımı Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'ın içme suyu sorununun çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında Banaz'daki Baltalı Göleti'nden su aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, Uşak'ın içme suyu sorununun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığını belirten Yumaklı, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktıklarını ifade etti.

Yumaklı, DSİ'nin Uşak'ın içme suyu probleminin hızlı ve kalıcı projelerle çözülmesi amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çalışmalar kapsamında, yapımına geçen yıl bahar aylarında başladığımız 265 milyon lira maliyetli Uşak Banaz Baltalı Göleti İletim Hattı Projesi'nin ilk aşamasını tamamladık. Böylece Uşak'ın içme suyuna can suyu olacak Baltalı Göleti'nden su aktarılmaya başlandı. Projeyle yaklaşık 12,5 kilometre boru döşeyerek Baltalı Göleti'nin suyunu Uşak'ın ana içme suyu kaynaklarından biri olan Küçükler Barajı Arıtma Tesisi'ne ulaştırdık. Uşak için hayati dereceye sahip olan projeyle Baltalı Göleti'nden Küçükler Barajı Arıtma Tesisi'ne saniyede 50 litre su aktarılıyor."

İkinci kısım çalışmaları sürüyor

Projenin ikinci kısmına ilişkin çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, bu faaliyetler kapsamında bir regülatör ve terfi merkezi inşa edileceğini bildirdi.

Yumaklı, bu projeyle yaklaşık 5,6 kilometre daha çelik boru döşeneceğini belirterek, "Proje tamamen bittiğinde Baltalı Göleti'nden Uşak ilimize yılda toplam 2,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu verilecek. Uşak halkımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.