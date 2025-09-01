Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Uşak Belediyesince İsmet Paşa Caddesi'nde düzenlenen "kurtuluş yemeği" kapsamında vatandaşlara yemek verildi.

Daha sonra muharip uçak gösterisi gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Burada konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak'ın Kurtuluş Savaşı'nda tarihin akışını değiştiren gelişmelere ev sahipliği yaptığını söyledi. Aktaş, şöyle devam etti:

"Bugün sadece bir zaferi değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunu anıyoruz. Bu toprakların nasıl savunulduğunu, ne büyük bedellerle vatan yapıldığını hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü bizler şehit kanlarıyla sulanmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Attığımız her adımda ecdadın izleri, aldığımız her nefeste onların duaları vardır. Unutulmamalıdır ki, bizlere miras kalan bu vatan yalnızca bir kara parçası değil, fedakarlıkların, inancın ve ortak geçmişimizin üzerinde yükselen kutsal bir emanettir."

Programda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Katılımcılar ve vatandaşlar, buradaki programın sona ermesinin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan Atapark'a yürüdü.

Programa, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.