Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı İslam Mahallesi Kumlutarla mevkinde meyve bahçesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı İslam Mahallesi Kumlutarla mevkinde E.E'ye (70) ait henüz belirlenemeyen sebeple meyve bahçesinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın H.A'ye ait saman balyaların bulunduğu alana sıçradı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekipleri, Banaz Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken E.E'nin bahçesinde bulunan bağ evi ve 30 meyve ağacı yanarak kullanılmaz hale gelirken, H.A'ya ait 50 saman balyası yangında zarar gördü. Öte yandan 112 Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen A.E. (47) Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.E.'nin hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK